ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: що відомо

Новость на русском →
Мелітополь, Четвер 15 вересня 2022 14:23
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: що відомо Фото: в окупованому Мелітополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 15 вересня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Вибухи прогриміли в південній частині міста.

"Тільки що: два гучних вибухи в південній частині Мелітополя. В ту сторону вже мчать "швидкі". Так що підраховуємо втрати ворога", - написав він.

У свою чергу місцеве видання "Риа Мелітополь" повідомляє, що вибухи пролунали в районі вулиці Бєлякова.

Вибухи були чутні і в селах Мелітопольського району з боку села Садове.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував"референдум".

Раніше повідомлялося, окупанти тікають з Мелітополя Запорізької області у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

Крім того, 13 вересня в окупованому Мелітополі знову прогриміли вибухи в районі військового аеродрому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України