В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: що відомо

У четвер, 15 вересня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

Вибухи прогриміли в південній частині міста.

"Тільки що: два гучних вибухи в південній частині Мелітополя. В ту сторону вже мчать "швидкі". Так що підраховуємо втрати ворога", - написав він.

У свою чергу місцеве видання "Риа Мелітополь" повідомляє, що вибухи пролунали в районі вулиці Бєлякова.

Вибухи були чутні і в селах Мелітопольського району з боку села Садове.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував"референдум".

Раніше повідомлялося, окупанти тікають з Мелітополя Запорізької області у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

Крім того, 13 вересня в окупованому Мелітополі знову прогриміли вибухи в районі військового аеродрому.

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