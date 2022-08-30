RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Маріуполі стався "голодний бунт", - радник мера

Фото: у Маріуполі влаштували перший "голодний бунт" (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

В окупованому російськими військами Маріуполі (Донецька область) стався перший "голодний бунт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

За його словами, інцидент стався в парку Гурова, де Червоний Хрест намагався роздати гуманітарну допомогу.

"Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилася гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт, - зазначив Андрющенко.

Він додав, що окупанти доводять маріупольців до межі виживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Маріуполі постійно скорочують списки людей, яким видають гуманітарну допомогу. Тепер вона видається тільки людям старше 65 років, особам з інвалідністю, а також на дітей до 3 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольКрасный Крест