В окупованому Криму зобов'язали "Інтерпайп" Пінчука повернути земельну ділянку під Ялтою

Арбітражний суд в анексованому Росією Криму 4 лютого 2021 року зобов'язав "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" Віктора Пінчука сплатити заборгованість з орендної плати 1,8 га землі біля Форосу та повернути ділянку окупаційній владі.

"Зобов'язати ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" протягом 15 днів з моменту вступу рішення суду в законну силу повернути муніципальній освіті міського округу Ялта Республіки Крим земельну ділянку площею 18 198 кв. м., яка розташована на території Фороської селищної ради, шляхом підписання з Департаментом майнових і земельних відносин адміністрації міста Ялта Республіки Крим акта прийому-передачі", - йдеться в рішенні "суду".

Приводом для розірвання договору стала заборгованість по орендній платі за період з 10 квітня 2015 по 16 травня 2019 року в розмірі 519 831,91 рублів.

В матеріалах "кримського суду" зазначається, що з 18 березня 2014 року - офіційної анексії автономної республіки Крим - і по 10 квітня 2015 року (1 рік і 24 дні) "Інтерпайп" нібито не порушував умов арендного договору.