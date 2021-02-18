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В окупованому Криму зобов'язали "Інтерпайп" Пінчука повернути земельну ділянку під Ялтою

Автор: РБК-Україна

Арбітражний суд в анексованому Росією Криму 4 лютого 2021 року зобов'язав "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" Віктора Пінчука сплатити заборгованість з орендної плати 1,8 га землі біля Форосу та повернути ділянку окупаційній владі.

Копія рішення "кримського суду" оприлюднена в реєстрі арбітражних рішень Російської федерації.

"Зобов'язати ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" протягом 15 днів з моменту вступу рішення суду в законну силу повернути муніципальній освіті міського округу Ялта Республіки Крим земельну ділянку площею 18 198 кв. м., яка розташована на території Фороської селищної ради, шляхом підписання з Департаментом майнових і земельних відносин адміністрації міста Ялта Республіки Крим акта прийому-передачі", - йдеться в рішенні "суду".

Приводом для розірвання договору стала заборгованість по орендній платі за період з 10 квітня 2015 по 16 травня 2019 року в розмірі 519 831,91 рублів.

В матеріалах "кримського суду" зазначається, що з 18 березня 2014 року - офіційної анексії автономної республіки Крим - і по 10 квітня 2015 року (1 рік і 24 дні) "Інтерпайп" нібито не порушував умов арендного договору.

Нагадаємо, ділянку біля населеного пункту Форос під Ялтою компанія "Інтерпайп" орендує з 2004 року.

За умовами договору, компанія зобов'язана щомісяця вносити плату. Спочатку договором була встановлена плата 42 000 грн в місяць.

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Новини України Віктор ПінчукИнтерпайпКрим
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