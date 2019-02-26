В окупованому Криму незаконно утримуються 34 українця, - Денісова

У РФ незаконно утримуються 35 політв'язнів і 24 військовополонених моряка

В оккупированном Россией Крыму незаконно удерживаются 34 гражданина Украины, на территории России - 35 украинцев и 24 военнопленных украинских моряка, незаконно захваченных в Керченском проливе в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, опубликованное в Facebook.

Денисова на министерской панельной дискуссии о нарушении прав человека украинских военнопленных и политических заложников в России рассказала, что в результате военных действий, которые продолжаются уже 5 лет, 10 тыс. человек были убиты и 24 тыс. получили ранения.

"34 гражданина Украины незаконно содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма, и 35 - на территории России. Многим из них не оказывается медицинская помощь и надлежащие условия содержания", - сообщила Денисова.

Кроме того, Денисова отметила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится в сверхкритическом состоянии и требует врачебного вмешательства, а Эдем Бекиров - инвалид I-й группы, который нуждается в ежедневном медицинском уходе. Также она напомнила, что место пребывания Владимира Балуха до сих пор остается неизвестным. Кроме того, омбудсмен напомнила об украинских моряках, которые незаконно удерживаются в РФ. Она подчеркнула, что трое моряков во время захвата российской стороной были ранены, и им требуется срочное лечение.

Омбудсмен призвала продолжить давление на Россию до безусловного освобождения военнопленных. И подтвердила готовность Украины к любому обмену граждан.

Напомним, прокуратура АР Крым направила в Международный уголовный суд в Гааге доказательства использования Российской Федерацией гражданского населения в качестве "живых щитов" во время аннексии полуострова.