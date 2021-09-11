В окупованому Криму почали блокувати смартфони Xiaomi

Експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у згаданих вище регіонах. Очевидно, що Xiaomi таким чином почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією.

Користувачі смартфонів публікують в соцмережах повідолення про те, що на екранах їхніх смартфонів з'являється попередження "політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на вказаній території".

Однак зараз відключені не всі користуваці на вказаних територіях, а лише їхня частина.

"Після кількох днів використання користувачі в цих регіонах не мають доступу до своїх телефонів, і вони бачать таке повідомлення на екрані блокування", - пише видання.