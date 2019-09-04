В окупованому Донецьку прогримів вибух на шахті, є загиблий

На території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку прогримів вибух, в результаті інциденту загинув гірник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що вибух на території шахти прогримів сьогодні вранці близько 09:30. Також уточнюється, що вибух стався на поверхні. На даний момент відомо про одного загиблого.

Зазначимо, шахта імені Скочинського вважається небезпечною, так як на ній розробка пластів ускладнена унікальними за небезпекою геологічними умовами. Останньою значною аварією тут був викид метану, в результаті якого загинули сім осіб у квітні 2014 року, коли Донецьк ще був підконтрольний українській владі.

До цього в червні 2010 року на шахті в результаті раптового викиду метану загинули п'ять гірників, 17 були госпіталізовані. А 8 червня 2009 року у схожій аварії загинули 13 осіб і ще 30 постраждали. Найбільшим за людськиими втратами інцидентом був вибух метану у квітні 1998 року, в результаті якого загинули 63 і був травмований 51 гірник.