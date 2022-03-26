На окупованому Донбасі повернули розрахунки українською гривнею

Зокрема, в окремих районах Донецької області гривня буде в обігу до 1 липня 2022 року. Місцевий бізнес зобов'язали приймати українську валюту як засіб платежу за курсом 2,5 російських рубля за 1 гривню. Даний порядок поширюється також на території, захоплені після 24 лютого.

Також повідомляється, що ціни будуть вказуватися в двох валютах. Українську гривню зобов'язали приймати й при оплаті так званих "податків, зборів і держмита". При цьому забороняються обмінні операції з купівлею і продажем гривні.

Що стосується окремих районів Луганської області, то там даний порядок запрацював ще 17 березня і діятиме до "особливого розпорядження".

Зазначимо, офіційний курс Національного банку України на 26 березня становить майже 3 гривні за 10 російських рублів.