На окупованому Донбасі активізували набір бойовиків, - розвідка

Окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей активізувала набір бойовиків. Як правило, новобранців вербують серед місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що російське командування з другої половини січня посилило агітацію для проведення рекрутингових заходів серед населення окупованого Донбасу. Крім того, представники місцевих військкоматів активізували контакти з приписним складом, щоб набрати контрактників. Також колишніх військових закликаються поновитися на службі.

За даними української розвідки, контроль проводять представники командування Південного військового округу ЗС Росії, які прибули на окупований Донбас.