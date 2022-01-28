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На окупованому Донбасі активізували набір бойовиків, - розвідка

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Донбас, П'ятниця 28 січня 2022 11:21
На окупованому Донбасі активізували набір бойовиків, - розвідка Фото: бойовики на Донбасі (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей активізувала набір бойовиків. Як правило, новобранців вербують серед місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що російське командування з другої половини січня посилило агітацію для проведення рекрутингових заходів серед населення окупованого Донбасу. Крім того, представники місцевих військкоматів активізували контакти з приписним складом, щоб набрати контрактників. Також колишніх військових закликаються поновитися на службі.

За даними української розвідки, контроль проводять представники командування Південного військового округу ЗС Росії, які прибули на окупований Донбас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідники Служби безпеки України затримали проросійського бойовика на лінії розмежування на Донбасі, який намагався втекти з окупованих територій.

Крім того, СБУ знайшла підтвердження нових фактів постачання російської зброї до ОРДЛО.

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