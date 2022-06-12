RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи: частина міста без світла

Фото: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи (donpress.com)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю вранці, 12 червня, в тимчасово окупованому Бердянську прогриміли три потужні вибухи. В результаті частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".

За попередньою інформацією, один з вибухів стався на електричній підстанції. Також на парковці кафе "Талісман" підірвали два автомобілі.

"Три вибухи і пів міста без світла. Святкування дна Росії почалося", - пишуть місцеві жителі в соцмережах.

У місцевих чатах зазначається, що ймовірно підірвали трансформаторну підстанцію в районі ТЦ "Амстор".

Разом з тим окупанти підтверджують вибух, повідомляючи, що в результаті короткого замикання загорівся і вибухнув один з трансформаторів. Пожежу вже нібито загасили, але електроенергії у людей все ще немає.

Фото: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи (donpress.com)

Напередодні мер Енергодара заявляв про підготовлювані провокації в Запорізькій області з боку окупантів 12 червня на день Росії.

Нагадаємо, з початку війни на тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти викрали 271 людину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськЗапорожская областьВибухВійна Росії проти України