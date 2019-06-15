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Із окупованого Криму прибув капітан арештованого РФ українського судна

Новини » Суспільство    15.06.2019 - 00:19
Із окупованого Криму прибув капітан арештованого РФ українського судна
Фото: Новицький на КПВВ (facebook.com/denisovaombudsman)

Капітана риболовецького судна Новицького на адмінкордоні з Кримом забрали представники омбудсмена

На територію Уккраїни повернувся - Віктор Новицький - капітан українського риболовецького судна ЯМК-00041, екіпаж якого торік у травні арештувала Росія біля окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-офіс українського омбудсмена Людмили Денісової.

За словами Денісової, її представник з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїл Халіков забрав Новицького на КПВВ "Каланчак", що на адміністративному кордоні із півостровом.

"Сьогодні "суд" ухвалив зняти всі обмеження у його пересуванні", - додала Денисова.

Вона нагадала, що у травні минулого року Новицького та чотирьох членів екіпажу затримали неподалік мису Тарханкут у Чорному морі.

"Пів року капітана утримували під вартою, потім змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд. Пізніше членів екіпажу відпустили, а Віктор Новицький залишався на півострові на підписці про невиїзд", - додала омбудсмен.

 

Нагадаємо, риболовецьке судно ЯМК-0041 затримали 4 травня 2018 року біля берегів окупованого Криму. Російська сторона звинуватила його моряків в порушенні заборони на вилов камбали на шельфі. Інцидент стався після затримання в кінці березня в Азовському морі сейнера "Норд". На його капітана Володимира Горбенко завели справу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України.

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