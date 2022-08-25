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Окупована Херсонська область також залишилась без світла і води

Фото: окупована Херсонська область також залишилась без світла і води (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканці тимчасово окупованої території Херсонської області залишилися без енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову облради Юрія Соболевського.

"Херсонщина без енергопостачання. А отже, і без центрального водопостачання та без зв'язку", - написав він.

Соболевський зазначив, що крім очевидних побутових незручностей через відсутність світла, під питанням перебуває також робота медичних закладів. За його словами, наразі дуже складно сказати, в якому стані знаходяться аварійні генератори і чи є запас палива для них.

"Гуманітарний кошмар, викликаний окупацією, лише посилюється. Крім того, вимкнені морозильні камери в торгових точках можуть призвести до псування харчових продуктів, що потім може спричинити спалах інфекційних кишкових захворювань", - написав він.

Соболевський також додав, що мешканці Херсонської області перебувають в інформаційному вакуумі, оскільки без зв'язку у них немає можливості отримувати об'єктивну інформацію.

"Орки заявили, що протягом двох днів відновлять енергопостачання. Якщо терміни затягнуться - ситуація почне погіршуватися з кожним днем", - написав він.

Раніше повідомлялося, що мешканці окупованої території Запорізької області залишилися без електроенергії.

В Енергодарі також не було світла та води через пошкодження ліній електропередач. Згодом у місті почали відновлювальні роботи.

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Херсонская область