Окупована Херсонська область також залишилась без світла і води

"Херсонщина без енергопостачання. А отже, і без центрального водопостачання та без зв'язку", - написав він.

Соболевський зазначив, що крім очевидних побутових незручностей через відсутність світла, під питанням перебуває також робота медичних закладів. За його словами, наразі дуже складно сказати, в якому стані знаходяться аварійні генератори і чи є запас палива для них.

"Гуманітарний кошмар, викликаний окупацією, лише посилюється. Крім того, вимкнені морозильні камери в торгових точках можуть призвести до псування харчових продуктів, що потім може спричинити спалах інфекційних кишкових захворювань", - написав він.

Соболевський також додав, що мешканці Херсонської області перебувають в інформаційному вакуумі, оскільки без зв'язку у них немає можливості отримувати об'єктивну інформацію.

"Орки заявили, що протягом двох днів відновлять енергопостачання. Якщо терміни затягнуться - ситуація почне погіршуватися з кожним днем", - написав він.