RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти заявили про нібито бунт у херсонському СІЗО. Його придушили

Фото: СІЗО в Херсоні (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Російські силовики придушили бунт у СІЗО окупованого Херсона. Ув'язнені нібито намагалися втекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що ув'язнені нібито влаштували бунт і зробили спробу втечі. У придушенні заворушень була задіяна військова поліція Російської Федерації.

Нагадаємо, за даними української прокуратури, цього тижня російські військові у змові з начальником Херсонської колонії, який перейшов на бік окупантів, застосували вогнепальну зброю в СІЗО, в результаті чого загинув ув'язнений. За даним фактом відкрито справу про порушення законів і звичаїв війни.

Як заявила омбудсмен Людмила Денісова, окупанти зайшли в СІЗО, закидали камери світло-шумовими гранатами і відкрили вогонь з автоматів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонСИЗО