Окупанти завершують підготовку до наступальної операції на Схід, - Генштаб

Російські окупанти намагаються завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

До того ж для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.

Окрім того, для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил РФ.

Також загарбники продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах та житлових кварталах міст та сіл України.

Зазначається, що триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами.

Раніше ми повідомляли, що окупанти під натиском ЗСУ почувають себе приреченими на смерть.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 50-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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