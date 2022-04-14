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Окупанти завершують підготовку до наступальної операції на Схід, - Генштаб

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти намагаються завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами.

Також загарбники продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах та житлових кварталах міст та сіл України.

Окрім того, для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил РФ.

До того ж для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.

Раніше ми повідомляли, що окупанти під натиском ЗСУ почувають себе приреченими на смерть.

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