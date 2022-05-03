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Окупанти змушують школярів у Мангуші та Нікольському підписувати зошити Ростовською областю

Фото: у Мангуші та Нікольському діти підписують зошити Ростовською областю (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У новоокупованих районах Донецької області російські окупанти запровадили нове "правило" правопису для школярів. Примушують дітей навіть у зошитах вказувати належність районів до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Тепер і в Мангуському та Микільському районах у школах діти підписують зошити "Ростовська область", - написав він.

Як повідомлялось,

РФ уже серйозно готується до "включення" захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму. Там уже почали розробляти план та налагодили виробництво печаток для всіх установ.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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