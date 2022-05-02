RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти в Запорізькій області відключають мобільний зв'язок і проводять "мітинги"

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Російські окупанти безрезультатно здійснюють штурмові дії в районі Гуляйполя. Ворог зазнає значних втрат і масово руйнує мирну інфраструктуру. Сьогодні російські військові били по цивільній інфраструктурі Орєхова. В результаті обстрілу в лікарні були доставлені чотири людини, двоє чоловіків від осколкових поранень загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

Окупаційна влада призначила головою Терпинівської громади колишнього вихователя місцевого інтернату Юрія Волжаніна. Заступницею колаборанта стала Наталя Жила. Радником - Петро Пульянов, який свого часу був головою Світлодолинської сільської ради та з першого дня співпрацює з окупантами. Його правою рукою стала місцева мешканка Юлія Оленберг. Прокуратура Запорізької області вже готує кримінальні провадження щодо зазначених осіб.

У Запоріжжі знайшли жінку, яка за 50 гривень продавали місця в черзі за продуктовими наборами в пунктах видачі гуманітарної допомоги Шевченківського району. З громадянкою відповідні правоохоронні органи провели роз'яснювальну роботу, а її шахрайський бізнес зупинено.

У Мелітополі окупанти намагалися провести демонстрацію з нагоди Дня праці, на яку прийшло близько 40 осіб. Схожа ситуація була і в Бердянську. Росіяни відключили зв'язок та інтернет в частині Запорізької області. Спочатку жителі окупованих територій помітили перебої з Інтернетом і мобільним зв'язком, потім ці послуги зникли взагалі. Причиною відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній і відключення від електропостачання обладнання операторів на тимчасово окупованих територіях.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України