Окупанти в Запорізькій області відключають мобільний зв'язок і проводять "мітинги"

Російські окупанти безрезультатно здійснюють штурмові дії в районі Гуляйполя. Ворог зазнає значних втрат і масово руйнує мирну інфраструктуру. Сьогодні російські військові били по цивільній інфраструктурі Орєхова. В результаті обстрілу в лікарні були доставлені чотири людини, двоє чоловіків від осколкових поранень загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

Окупаційна влада призначила головою Терпинівської громади колишнього вихователя місцевого інтернату Юрія Волжаніна. Заступницею колаборанта стала Наталя Жила. Радником - Петро Пульянов, який свого часу був головою Світлодолинської сільської ради та з першого дня співпрацює з окупантами. Його правою рукою стала місцева мешканка Юлія Оленберг. Прокуратура Запорізької області вже готує кримінальні провадження щодо зазначених осіб.

У Запоріжжі знайшли жінку, яка за 50 гривень продавали місця в черзі за продуктовими наборами в пунктах видачі гуманітарної допомоги Шевченківського району. З громадянкою відповідні правоохоронні органи провели роз'яснювальну роботу, а її шахрайський бізнес зупинено.

У Мелітополі окупанти намагалися провести демонстрацію з нагоди Дня праці, на яку прийшло близько 40 осіб. Схожа ситуація була і в Бердянську. Росіяни відключили зв'язок та інтернет в частині Запорізької області. Спочатку жителі окупованих територій помітили перебої з Інтернетом і мобільним зв'язком, потім ці послуги зникли взагалі. Причиною відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній і відключення від електропостачання обладнання операторів на тимчасово окупованих територіях.