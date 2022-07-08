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Окупанти записали відеозвернення до керівництва. В ГУР дізнались, як це їм "відгукнулося"

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 12:01
Окупанти записали відеозвернення до керівництва. В ГУР дізнались, як це їм "відгукнулося" Фото: окупанти записали відеозвернення до керівництва, але їх додому все одно не відпускають (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти, що не хочуть воювати в Україні, вийшли на новий рівень "протестів" та записали відеозвернення до свого командування. З це їм пообіцяли повернути додому… в останню чергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення від Головного управління розвідки.

"У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири наші - *уки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив "я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули", - розповів він.

За словами окупанта, той військовий ходив у штаб, щоб його відпустили, але марно.

"Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете", - додав він.

Як повідомлялось, раніше з перехоплення ГУР стало відомо, що російські військові постійно влаштовують п'яні чвари між собою. У хід йде все, починаючи від звичайної стрілецької зброї, закінчуючи гранатами.

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