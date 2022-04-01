Окупанти замінували маршрут евакуаційного автобусу в Лисичанську, - голова ОВА

Російські загарбники, використовуючи безпілотник, замінували маршрут евакуаційного автобуса в Лисичанську. Однак, трагедії вдалося уникнути.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Луганської обласної державної адміністрації.
"На шляху евакуаційного автобуса опинилися міни. Росіяни скинули їх за допомоги безпілотника. Водій своєчасно побачив небезпечні предмети та змінив маршрут. Трагедії вдалося уникнути", - заявив голова ОВА Сергій Гайдай.
Також Гайдай зауважив, що евакуація проходить з шести міст й сіл, однак на жодному з маршрутів російські окупанти не дотримуються режиму тиші. Зранку вони відкрили вогонь по Гірському, а пізніше по районам Сєвєродонецька, Новодружеську та Привіллю.
Фото: окупанти замінували маршрут евакуаційного автобусу в Лисичанську (facebook.com/100064852204018)
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