Окупанти захопили гуманітарний склад в Херсоні

Російська Федерація вдається до чергових фейків, аби виправдати свої звірства під час війни. Цього ж разу окупанти для цього ще й захопили гуманітарний склад з ліками, продуктами та дитячим харчуванням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Окупанти в Херсонській області розганяють фейк, що на одному з комунальних об'єктів Херсонської обласної ради, відомому більше як "будинок губернатора", їхня адміністрація виявила нібито таємний склад, який ми використали для постачання військових підрозділів за участю Червоного хреста", - пише Соболевський.

Як відзначив Соболевський, в будівлі був розташований гуманітарний штаб й логістичний хаб, який використовувався ще з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Через цей хаб передавалися усі необхідні ліки й харчові продукти нужденним херсонцям та постачалися медичні установи.