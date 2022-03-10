Окупанти заблокували Малу Рогань під Харковом і не пускають туди гуманітарну допомогу

Російські окупаційні війська заблокували село Мала Рогань, що на південному сході від Харкова. Наразі люди, що залишилися там знаходяться без комунікацій, а гуманітарний вантаж ворог не пускає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Дмитра Микишу.

За даними народного депутата від цього округу (181-го), у селі немає газу, світла та зв'язку.

"Окупанти заблокували населений пункт і не дозволяють в’їхати з гуманітарною допомогою. "Ситуація надважка", - розповів Микиша.





Коли саме окупували село, наразі невідомо.