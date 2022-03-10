Окупанти заблокували Малу Рогань під Харковом і не пускають туди гуманітарну допомогу

Російські окупаційні війська заблокували село Мала Рогань, що на південному сході від Харкова. Наразі люди, що залишилися там знаходяться без комунікацій, а гуманітарний вантаж ворог не пускає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Дмитра Микишу.
За даними народного депутата від цього округу (181-го), у селі немає газу, світла та зв'язку.
"Окупанти заблокували населений пункт і не дозволяють в’їхати з гуманітарною допомогою. "Ситуація надважка", - розповів Микиша.
Коли саме окупували село, наразі невідомо.
Раніше повідомлялося, що Маріуполь повністю заблокований для евакуації людей і гуманітарного вантажу.
Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!