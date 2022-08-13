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Окупанти на півдні за підтримки танків тричі атакували позиції ЗСУ, але були відкинуті

Фото: окупанти на півдні тричі намагалися атакувати позиції ЗСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти на південному напрямку протягом дня тричі намагалися за підтримки танків штурмувати позиції ЗСУ в районі Андріївки, Широкого та Олександрівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Завдяки вмілим діям українських військових атака була відбита, і війська РФ з втратами відступили. Також ворожа штурмова авіація і вертольоти сім разів атакували позиції українських військових уздовж лінії зіткнення.

Раніше стало відомо, що ЗСУ потрапили в четвертий і останній міст у Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

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