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Окупанти випустили по Одеській області протикорабельну ракету "Онікс"

Фото: окупанти випустили по Одеській області ракету "Онікс" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 4 серпня випустила по Одеській області ракету "Онікс". Вона розірвалася у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Окупанти намагалися атакувати Одеську область з тимчасово окупованого Криму. Вони використали протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу.

Нагадаємо, 31 липня окупанти з Криму випустили по Одеській області дві ракетами типу "Іскандер".

Внаслідок удару в Одеській області виникло відразу декілька пожеж.

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