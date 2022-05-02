Окупанти випустили ще дві ракети по Дніпропетровській області

Російські окупанти зранку 2 травня випустили ще дві ракети по Дніпропетровській області. Вони влучили на територію Межівської громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука.
"В області кілька разів було оголошено сигнал повітряної тривоги. В цей час на територію Межівської громади, що межує з Донеччиною, прилетіло дві ворожі ракети", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Лукашук закликав жителів Дніпропетровської області не ігнорувати повітряну тривогу та не нехтувати правилами безпеки.
Нагадаємо, російська армія сьогодні зранку також обстріляла Синельниківський район Дніпропетровської області. Ворожа ракета влучила в елеватор.
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