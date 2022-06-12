Окупанти знову обстріляли Сумську область: де були "прильоти"

Російські війська обстріляли Миропільську та Білопільську громади Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
"Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету", - написав він.
Також Живицький повідомив, що близько 14:00 було чути ще 3 вибухи на території Білопільської громади.
Голова Сумської ОВА зауважив, що обійшлося без жертв серед мирного населення. Руйнувань також немає.
Як повідомлялося, 11 червня окупанти застосували безпілотники, аби атакувати один з регіонів Сумської області.
Днем раніше загарбники сім разів вдарили по Середино-Будській громаді, що на Сумщині.