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Окупанти знову обстріляли Сумську область: де були "прильоти"

Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (everyday_sumy)
Автор: РБК-Україна

Російські війська обстріляли Миропільську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету", - написав він.

Також Живицький повідомив, що близько 14:00 було чути ще 3 вибухи на території Білопільської громади.

Голова Сумської ОВА зауважив, що обійшлося без жертв серед мирного населення. Руйнувань також немає.

Як повідомлялося, 11 червня окупанти застосували безпілотники, аби атакувати один з регіонів Сумської області.

Днем раніше загарбники сім разів вдарили по Середино-Будській громаді, що на Сумщині.

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Сумская область