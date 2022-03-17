Окупанти всю ніч обстрілювали Рубіжне: пошкоджені щонайменше 27 будинків, є загиблий
В ніч на 17 березня російсько-окупаційні війська всю ніч обстрілювали Рубіжне Луганської області, пошкодивши щонайменше 27 будинків. Також обстріли були у Попасній та Сєвєродонецьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая.
"Росіяни влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків", - написав Гайдай.
За його словами, в місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями.
Крім того, ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне - в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні близько 5 години ранку українські військові збили російську ракету, уламки якої впали на багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці.
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