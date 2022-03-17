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Окупанти всю ніч обстрілювали Рубіжне: пошкоджені щонайменше 27 будинків, є загиблий

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Луганська область, Четвер 17 березня 2022 08:40
Окупанти всю ніч обстрілювали Рубіжне: пошкоджені щонайменше 27 будинків, є загиблий Фото: окупанти всю ніч обстрілювали Рубіжне (facebook.com/sergey.gaidai.)
Автор: Марія Кучерявець

В ніч на 17 березня російсько-окупаційні війська всю ніч обстрілювали Рубіжне Луганської області, пошкодивши щонайменше 27 будинків. Також обстріли були у Попасній та Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Росіяни влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків", - написав Гайдай.

За його словами, в місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями.

Крім того, ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне - в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні близько 5 години ранку українські військові збили російську ракету, уламки якої впали на багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці.

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