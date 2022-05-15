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Окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні бомби

Фото: окупанти застосували на Азовсталі запалювальні бомби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська застосували проти захисників Маріуполя запалювальні бомби. Це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Азовсталь. Знову - з неба, моря, землі. Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам)", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські військові стверджують, що застосували запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами, температура горіння яких близько 2,5 тисячі градусів. Ліквідувати загоряння при таких температурах майже неможливо.

Нагадаємо, російські окупанти не полишають планів щодо захоплення маріупольської "Азовсталі", тому нарощують наступ.

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