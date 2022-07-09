Окупанти крадуть вцілілі автомобілі у жителів Маріуполя, - розвідка

"В тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів", - пише пресслужба розвідки.

Водночас окупантам немає різниці між дорогим й дешевим автомобілем.

Транспорт викрадають не лише вдень, але й вночі під час комендантської години. Це, зі свого боку, дає розуміння, що грабунками займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти.

"Офіційно заяву про викрадення можна подати у "військову комендатуру" Маріуполя. Проте, на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно", - додає розвідка.

Власники викрадених автівок нерідко знаходять свій транспорт у бойовиків так званої "міліції ДНР".