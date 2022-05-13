Окупанти крадуть в Україні зерно, олію, овочі та сільгосптехніку, - Мінагрополітики

"Окупанти на Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях вивезли близько 500 тис. тонн зернових. Плюс відомо про вивезення декількох десятків тисяч тонн соняшникової олії. Безпрецедентні крадіжки продовжують відбуватися", - повідомив він.

За його словами у міністерстві стежать за ситуацією. "Усе документуємо. І однозначно будемо на всіх фронтах боротися за повернення вкраденого і повну компенсацію завданих збитків", - зазначив Висоцький.

Він додав, що зафіксовано факти крадіжок і с/г техніки. "Вона в наших фермерів сучасна. По GPS можна чітко відстежити, що вона поїхала на територію РФ та Криму", - повідомив перший заступник міністра.

За його словами, окупанти вкрали і декілька сот кілограмів овочів в українських громад, що нині перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Крім того, у них було намагання його експортувати. Ми через МЗС України, завдяки міжнародній співпраці заблокували його імпорт до наших держав-партнерів. Тому швидше за все вони його якось внутрішньо використовуватимуть для своїх цілей", - повідомив Висоцький.

Нагадаємо, російські судна, що транспортують вкрадене українське зерно до Сирії, потрапили на супутникові знімки. Для цього Росія використовує три кораблі, один з них балкер "Матрос Позинич".