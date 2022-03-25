Окупанти у Вінниці обстріляли ракетами Командування Повітряних сил

Російські військові відкрили вогонь по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Загалом було запущено шість крилатих ракет.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Частина з ракет була збита протиповітряною обороною. Інша ж - влучила у декілька споруд й завдала руйнувань інфраструктурі.
"Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються", - пише пресслужба.
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