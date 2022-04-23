Окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область. Найгірша ситуація в Попасній, - ОВА

Російська армія за минулу добу 12 разів обстріляли Луганську область. Найгірша ситуація в Попасній, через ворожі атаки там загинули двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"12 разів російська армія обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини протягом 22 квітня", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовані руйнування будинків в Попасній, Лисичанську та Новодружеську.
Гайдай зазначив, що у Попасній декілька тижні тривають вуличні бої, ворог атакує приватні будинки та багатоповерхівки.
Окупанти за минулу добу п'ять разів з артилерії обстріляли місто. В результаті загинули двоє чоловіків, один із них 66-річний пенсіонер.
Нагадаємо, у Генштабі зазначили, що на Донецькому напрямку російські окупанти наступають вздовж усієї лінії зіткнення.
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