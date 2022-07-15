Окупанти посилюють ППО в тилу і готуються до наступу на Сіверськ, - зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках істотних змін у діяльності Збройних сил республіки Білорусь немає.

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. З метою демонстрації присутності ворог періодично обстрілює позиції українських військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони і не допустити просування українських військ у бік державного кордону.

Росіяни здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петрівка, рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, розсадник, Верхній Салтів та інші. Вели повітряну розвідку оперативно-тактичним БПЛА "Орлан-10" неподалік від Приморського.

На Слов'янському напрямку ворог намагається поліпшити тактичне становище і вести наступальні дії в напрямку Слов'янська. Обстріляв з артилерії райони Дібрівного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України з артилерії і танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутися в напрямку Соледара та Бахмута.

На Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновити наступ у напрямку Сіверська. Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони Краматорська, Закотного, Григорівки та інших. Завдав авіаударів поблизу Верхнекаменского.

На Бахмутському напрямку вів обстріли наших позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигір'я, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і спроби заволодіти селами спірне та Вершина. Окупанти отримали жорстку відсіч, зазнали значних втрат і безславно відійшли.

Ворог залучив БПЛА поблизу Бахмутського. Також противник намагається посилити систему протиповітряної оборони тилових баз і підрозділів.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активні дії загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів поблизу Кам'янки. Спробу ворожого наступу поблизу Водяного наші захисники швидко придушили точним вогнем. Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара.

На Південнобузькому напрямку окупанти вели систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури. Завдали ракетного удару по Миколаєву і авіаударів в районах великого Артаково і Ольгино.

Ворог вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами оперативно-тактичного і тактичного рівнів і продовжує інженерне обладнання позицій. Зберігається значна загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об'єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів у дитячих садках, лікарнях і церквах.

Як повідомлялося, російські війська можуть спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ не тільки з півночі і зі Сходу, а й із Заходу, від виступу в їх позиціях в районі Барвінкова.

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