Окупанти знищили у Дергачах будинок культури. У ньому був гуманітарний штаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дергачівську міську раду .

"На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через ракетний удар у місті поки що не будуть видавати гуманітарну допомогу. Наразі місцева влада вирішує логістичні питання для подальшого забезпечення жителів.