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Окупанти знищили у Дергачах будинок культури. У ньому був гуманітарний штаб

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Дергачі, П'ятниця 13 травня 2022 09:35
Окупанти знищили у Дергачах будинок культури. У ньому був гуманітарний штаб Фото: у Дергачах окупанти знищили будинок культури (facebook.com/dermiskrada)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Дергачі (Харківська область) російські окупанти знищили будинок культури. Там розташовувався гуманітарний штаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дергачівську міську раду.

"На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через ракетний удар у місті поки що не будуть видавати гуманітарну допомогу. Наразі місцева влада вирішує логістичні питання для подальшого забезпечення жителів.

Варто зазначити, що місто Дергачі знаходиться неподалік (20 км) від Харкова та часто піддається обстрілам.

Так, внаслідок вчорашньої атаки у Дергачах загинула людина, ще троє місцевих жителів отримали поранення.

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