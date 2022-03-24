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Окупанти знищують підручники з українською літературою й історією

Фото: окупанти знищують підручники з українською літературою й історією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російській військові знищують книжки з українською літературою та історією. В бібліотеках на тимчасово окупованих територіях України вилучають підручники.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські військові знищують усі книги, які не співпадають з постулатами пропаганди Кремля.

"Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу", - пише розвідка.

Окупанти мають перелік заборонених до згадування імен, а саме:

  • Мазепа;
  • Петлюра;
  • Бандера;
  • Шухевич;
  • Чорновіл.

"Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку", - додає розвідка.

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