Окупанти знищують підручники з українською літературою й історією

Російській військові знищують книжки з українською літературою та історією. В бібліотеках на тимчасово окупованих територіях України вилучають підручники.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Російські військові знищують усі книги, які не співпадають з постулатами пропаганди Кремля.
"Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу", - пише розвідка.
Окупанти мають перелік заборонених до згадування імен, а саме:
"Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку", - додає розвідка.
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