Окупанти вкрали з музею Мелітополя колекцію скіфського золота. Розпочато розслідування

За даними слідства, у квітні військові РФ і представники окупаційної адміністрації вкрали з Мелітопольського краєзнавчого музею національні цінності України.

"За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що була виявлена археологами в 50-х роках минулого століття", - йдеться в заяві.

Наразі за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Запорізького управління СБУ.

У Генпрокуратурі нагадали, що якщо ви стали свідком воєнного злочину, слід фіксувати та надсилати докази по цьому лінку: https://warcrimes.gov.ua