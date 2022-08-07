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Окупанти погрозами примушують українців віддавати дітей у російські школи, - Хлань

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Херсонська область, Неділя 07 серпня 2022 15:09
Окупанти погрозами примушують українців віддавати дітей у російські школи, - Хлань Фото: окупанти погрозами примушують українців віддавати дітей у російські школи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованій Херсонській області росіяни погрожують українцям. Вони змушують батьків віддавати своїх дітей у російські школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя у Facebook.

"Окупанти обіцяють, що ті батьки, які поведуть дітей в російські школи будуть отримувати винагороду. В рублях, звісно. А тих, хто відмовиться, будуть переслідувати аж до арешту", - розповів Хлань.

Крім того, за його словами, в університети окупанти взагалі "запрошують на безкоштовне навчання" без іспитів.

"Скоро на вулицях будуть за руки хапати і дипломи роздавати, аби тільки гарну картинку зняти. Бо поки - нічого не вдається", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, тим часом окупанти на захоплених територіях Херсонської області, продовжують готуватись до проведення так званого "референдуму". За даними ОВА, наразі росіяни стикаються з проблемами під час формування так званих "виборчих комісій".

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Херсонская область школа Окуповані території
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