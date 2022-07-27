Окупанти вдарили по житловому будинку в Бахмуті: є жертви

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по 5-поверховому житловому будинку в Бахмуті Донецької області. В результаті обстрілу загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з "Градів" Красногорівку Донецької області. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, де ховалася сім'я з дитиною.

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