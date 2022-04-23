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Окупанти за добу вбили ще 4 цивільних у Донецькій області, - голова ОВА

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Донецька область, Субота 23 квітня 2022 21:05
Окупанти за добу вбили ще 4 цивільних у Донецькій області, - голова ОВА Російські війська (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Донецької області ОВА Павло Клименко розповів, що за добу окупанти вбили ще чотирьох мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

За його словами, російські окупанти вбили ще чотирьох мирних мешканців Донецької області: 2 у Коровиному Яру, 1 у Ямполі та 1 у Новоселівці.

Окрім того, поранення одержали ще 9 людей.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 22 квітня, у Донецькій області від рук окупантів загинуло троє мирних жителів.

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