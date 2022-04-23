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Оккупанты за сутки убили еще 4 гражданских в Донецкой области, - глава ОВА

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Донецкая область, Суббота 23 апреля 2022 21:05
Оккупанты за сутки убили еще 4 гражданских в Донецкой области, - глава ОВА Русские войска (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Донецкой области Павел Клименко рассказал, что за сутки оккупанты убили еще четырех мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

По его словам, российские оккупанты убили еще четырех мирных жителей Донецкой области: 2 в Коровином Яру, 1 в Ямполе и 1 в Новоселовке.

Кроме того, ранения получили еще 9 человек.

Отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее мы сообщали, что вчера, 22 апреля, в Донецкой области от рук оккупантов погибли трое мирных жителей.

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