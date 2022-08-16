Окупанти стали активніше використовувати аеродром поблизу Севастополя: у ЗСУ назвали причини

Російські окупаційні війська стали частіше використовувати аеродром "Бельбек" біля Севастополя. Причиною тому стали недавні вибухи на авіабазі в Саках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Збільшено діяльність з аеродрому Бельбек, який знаходиться поблизу Севастополя. Це пояснюється тим, що певні заходи проходять після вибухів на аеродромі в Саках, звідки злітала тактична авіація", - розповів він.

Водночас у ЗСУ зазначають, що останні 3-4 дні спостерігається зниження активності російської авіації.

"Менше літаків видно на радарах. Але разом з тим, штурмова авіація продовжує завдавати ударів. Це і штурмовики Су-25 і вертольоти Мі-24, Мі-28, К-52. Власне три таких вертольоти за минулі дві доби були знищені силами протиповітряної оборони", - зазначив Ігнат.