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Окупанти створюють умови для відновлення наступальних операцій через Слов'янськ, - ISW

Фото: окупанти створюють умови для відновлення наступальних операцій через Слов'янськ (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська готують наступ на місто Слов'янськ на сході України. Так вони намагаються пробитися на схід і з'єднатися з іншими силами на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

При цьому російські підрозділи на Донбасі відчувають проблеми з моральним духом і постачанням.

"Крім того, українські захисники Маріуполя перевершили попередні оцінки ISW і продовжують утримувати місто. Російські спроби зробити заміну резервістів і перекинути пошкоджені частини з північного сходу України у фронтальні наступи на сході України навряд чи збільшать їх шанси на успіх", - говориться в звіті.

Відзначається, що окупанти, які захопили Ізюм 1 квітня, в останні кілька днів вели активну підготовку до відновлення наступальних операцій - накопичували припаси, доукомплектовували пошкоджені підрозділи, ремонтували пошкоджений міст в Ізюмі і проводили розвідку боєм в південно-східному напрямку.

"Ймовірно, найближчими днями російські війська почнуть наступальні операції в напрямку Слов'янська, розташованого в 50 км на південний схід від Ізюма. Зусилля російських військ, що наступають з Ізюма, щодо захоплення Слов'янська, ймовірно, стануть наступним ключовим боєм війни в Україні", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни повідомляють, що окупанти мають намір відрізати українських військових на сході України, і для цього їм необхідно взяти Слов'янськ. Зокрема, якщо російські війська візьмуть Слов'янськ, вони зможуть з'єднатися з російськими силами, що борються в Рубіжному або просуватися в напрямку Горлівки і Донецька, щоб спробувати більш широко оточити українські сили.

"Обидва варіанти можуть дозволити хоча б обмежений прорив російських військ в Луганській області. Якщо російські сили взагалі не зможуть взяти Слов'янськ, Російські фронтальні атаки в Донбасі навряд чи зможуть самостійно прорвати українську оборону, і кампанія Росії по захопленню всієї Луганської та Донецької областей, швидше за все, провалиться", - йдеться у звіті.

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