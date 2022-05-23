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Окупанти знімають зі зберігання застарілі танки Т-62 для відправки в Україну

Танк Т-62 в музеї (Фото: livejournal.com)
Автор: Константин Широкун

В результаті високих втрат бронетехніки в ході бойових дій командування російської армії змушене знімати зі зберігання застарілі танки Т-62 для комплектування формованих для відправки в Україну резервних батальйонних тактичних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, для заповнення втрат озброєння і військової техніки використовується техніка, уражена і відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.

Раніше повідомлялося, що армія РФ у Харківській області посилює поліцейський режим, щоб утримати позиції. Противника масово встановлює блокпости і зводить фортифікаційні споруди на під'їзних коліях, щоб перешкоджати наступу ЗСУ.

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