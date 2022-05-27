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Окупанти на Слобожанському напрямку дистанційно мінують основні дороги

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

На Слобожанському напрямку армія РФ завдає вогневого ураження, а також проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого наступу підрозділів українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також противник здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій і стримуванні просування наших військ.

Як повідомлялося, російські окупанти значно посилили обстріли в Луганській області. Траса "Лисичанськ-Бахмут", по якій здійснюється евакуація, повністю прострілюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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