Окупанти не сховаються від розплати. Денісова розповіла про військові злочини над дітьми

Російські загарбники вдаються до різних звірств над громадянами нашої країни. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, розкрила деякі подробиці трагедій, які сталися з дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Денісову.
За словами уповноваженої Верховної ради з прав людини, звірства російських військовослужбовців торкнулися й неповнолітніх українців, як приклад:
Жертвою російських військовослужбовців стала й 20-річна дівчина з Ірпеня.
Російські окупанти, які приносять страждання невинним людям, в майбутньому не зможуть сховатися від розплати.
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні", - пише Денісова.
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