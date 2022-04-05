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Окупанти в Рубіжному потрапили в цистерну з азотною кислотою. Жителів закликають закрити вікна

Фото: окупанти в Рубіжному потрапили в цистерну з азотною кислотою (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти потрапили в Рубіжному в цистерну з азотною кислотою. Жителів міста закликають не виходити з укриттів, а також закрити двері і вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"У Рубіжному орки потрапили в цистерну з азотною кислотою. Не виходьте з укриттів! Якщо ви в приміщенні – закрийте двері і вікна", - написав він.

Гайдай підкреслив, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні і попаданні на шкіру і слизові, додавши, що пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи.

"При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами", - заявив глава Луганської ОДА.

Він також закликав жителів підготувати вологі маски для обличчя.

"При місцевому впливі на очі азотна кислота викликає важке ураження з великим некрозом рогової оболонки і кон'юнктиви, що призводить до втрати зору", - повідомив він.

Гайдай повідомив, що при попаданні азотної кислоти в очі потрібно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин.

"При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води", - додав він.

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