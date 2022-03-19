Окупанти поширюють фейк про підготовку ЗСУ до обстрілу бомбами Мелітополя

Російська Федерація вкотре вдається до поширення фейків серед цивільних. Цього ж разу окупанти розповідають про те, що ЗСУ, нібито, планує ракетні удари касетними бомбами по Мелітополю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації

"В ході моніторингу суспільно-політичної обстановки в м. Мелітополь та Мелітопольському районі, отримано інформацію щодо активного доведення до місцевих жителів міста Мелітополь окупаційними силами дезінформації стосовно намірів нанесення ЗСУ ракетних ударів касетними бомбами по місту 19.03.2022 року о 14.00-15.00 годині",- пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про фейк від російських військових про те, що СБУ нібито замінувала лікарню у Дніпрі.

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