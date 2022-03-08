ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти ракетним ударом знищили почесне консульство Албанії в Харкові

Новость на русском →
Харків, Вівторок 08 березня 2022 10:04
Окупанти ракетним ударом знищили почесне консульство Албанії в Харкові Фото: Почесне консульство Албанії в Харкові (google.com/maps)
Автор: Олександр Мороз

В ході війни Росії проти України противник ракетним ударом знищив Почесне консульство Албанії в Харкові. Співробітники не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на euractiv.

Повідомляється, що під час удару співробітники почесного консульства Албанії перебували в безпеці і не постраждали. Міністерство закордонних справ Албанії вже засудило атаку.

Також повідомляється, що Росія додала Албанію в "список ворогів" разом з Чорногорією і Північною Македонією. Москва звинувачує ці країни в діях проти Кремля. У список також входять ЄС, США, а також Великобританія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пошкодження будівлі почесного консульства Азербайджану в Харкові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Албания Війна Росії проти України
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати