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Окупанти намагаються закріпитися на двох південних напрямках, - Генштаб

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 18:57
Окупанти намагаються закріпитися на двох південних напрямках, - Генштаб Фото: Блокпост у Миколаєві (nikvesti.com)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував перегрупування підрозділів військ РФ на Південнобузькому та Таврійському напрямках. У невизнаному ж Придністров'ї ситуація не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Російські окупанти намагаються покращити своє становище на захоплених територіях півдня України. Окрім того, війська РФ роблять демонстративні дії, щоб унеможливити перекидання Сил оборони України до інших точок фронту.

"На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник проводить перегрупування наявних підрозділів з метою покращення тактичного положення своїх військ. Нарощує системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, вдосконалює інженерне обладнання позицій", – ідеться в повідомленні.

Окрім того, в Генштабі ЗСУ оцінили ситуацію на Бесарабському напрямку. За його даними, на території "Придністровської Молдавської Республіки" обстановка залишилася без змін.

До слова, російські окупанти зібралися перекинути до Запорізької області підрозділи з Маріуполя.

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