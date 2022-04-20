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Окупанти намагаються наступати в напрямку Миколаєва, щоб вийти на адмінмежі, - Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович (24tv.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти намагаються наступити та вийти на адмінмежі в напрямку Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення радника.

За його словами, місто Миколаїв російські війська обстрілюють. Все для того, щоб примусити українські війська боротися з артилерією противника.

Однак радник зазначив, що ЗСУ там ведуть обережні виважені дії.

"Що стосується Херсонського напрямку. Противник намагається наступати з завданням вийти на адмінмежі, зокрема в напрямку Миколаєва. Миколаїв обстрілюють, щоб примусити наші війська боротися з артилерією противника, а не наступати. Але ми і там ведемо окремі обережні виважені, але тактичні дії, щоб розгромити противника на правому березі", - сказав Арестович.

Раніше ми повідомляли, що Арестович розповів про початок нової фази війни.

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