Окупанти проводять "націоналізацію" компаній телекомунікаційних послуг, - Генштаб

Російські окупаційні війська проводять так звану "націоналізацію" компаній, що надають телекомунікаційні послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
"Окупаційна влада проводить роботу щодо так званої “націоналізації” компаній-представників телекомунікаційних послуг", - повідомив Генштаб.
Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська почали відключати мобільний та інтернет-зв’язок українських операторів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.
В Херсоні, Мелітополі, Бердянську й інших окупованих містах було розпочато мовлення російських федеральних телеканалів.