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Окупанти проводять "націоналізацію" компаній телекомунікаційних послуг, - Генштаб

Фото: окупанти проводять "націоналізацію" компаній телекомунікаційних послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупаційні війська проводять так звану "націоналізацію" компаній, що надають телекомунікаційні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"Окупаційна влада проводить роботу щодо так званої “націоналізації” компаній-представників телекомунікаційних послуг", - повідомив Генштаб.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська почали відключати мобільний та інтернет-зв’язок українських операторів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

В Херсоні, Мелітополі, Бердянську й інших окупованих містах було розпочато мовлення російських федеральних телеканалів.

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