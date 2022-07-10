Окупанти провели невдалу розвідку боєм під Слов'янськом, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках змін діяльності підрозділів Збройних сил Білорусі в прикордонних районах Брестської і Гомельської областей не відзначається.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки та Волфиного. Недалеко від двох останніх завдав ще й авіаударів. Вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

В Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджується на недопущенні просування ЗСУ. Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, розсадник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Авіаудар зафіксований поблизу верхнього Салтова. З території Бєлгородської області окупанти завдали ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу"Іскандер".

У Слов'янському напрямку ворог здійснював вогняне ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав і відійшов. Противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони долини, Дібрівного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку активні дії ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. Здійснював обстріли з мінометів, ствольної артилерії і танків в районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам'яне і Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов'янська, Сіверська та Серебрянки.

На Бахмутському напрямку активних дій окупанти не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар'ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційні удари нанесені недалеко від Берестового і спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар'їнка, Павлівка, Вугледар, ЗОЛОТА НИВА, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі. Завдав авіаційних ударів в районах Кам'янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.

У Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу сил оборони України. Обстріляв зі ствольної артилерії райони Лозового, Пост Покровського, Українки, партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.

Нагадаємо, у готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї у Чорному морі.

Також повідомлялося, що українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польовим складам боєприпасів противника в районі Чорнобаївки.

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