Окупанти проведуть бойові навчання в Криму

Навчання підуть на полігоні Опук, недалеко від Керчі та Феодосії. Для цих цілей туди були напередодні перекинуті війська.

"У навчаннях візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі і судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи Повітряно-десантних військ", - заявили у відомстві.