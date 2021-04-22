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Окупанти проведуть бойові навчання в Криму

Автор: Даша Харченко

В окупованому Криму 22 квітня пройдуть навчання за участю бойових кораблів і суден російського Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, а також ВДВ, ВПС і ППО.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на російське Міноборони.

Навчання підуть на полігоні Опук, недалеко від Керчі та Феодосії. Для цих цілей туди були напередодні перекинуті війська.

"У навчаннях візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі і судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи Повітряно-десантних військ", - заявили у відомстві.

У Міноборони додали, що можливості полігону дозволяють відпрацювати десантування військ і подолання протидесантної оборони противника.

Нагадаємо, так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов змінив правила в'їзду на півострів під час пандемії коронавірусу. Іноземців зобов'язали робити ПЛР-тест на коронавірус при В'їзді до Криму.

Зазначимо, що наприкінці березня Україна також змінила правила в'їзду на підконтрольну територію з території Криму та окупованого Донбасу. Громадян, які прямують в Україну, щоб вакцинуватися від коронавірусу, звільнили від самоізоляції.

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